Jaime Coloma vuelve a la TV para sumarse a programa de trasnoche

Aún no sabe la sección que tendrá designada.

Jaime Coloma es un reconocido rostro de televisión que se ha paseado por diversos programas de prácticamente todos los canales.

Hace más de un año que no está en pantalla y su último trabajo fue en el “Muy Buenos Días”, donde se desempeñó como panelista, pero ya está listo para comenzar una nueva aventura.

A partir del 2 de julio, “labios de rubí” será parte de Así Somos, tal como lo anunció en una entrevista con La Cuarta. “Es muy entretenido, me parece una muy buena oportunidad de trabajar con el equipo del programa, porque a varios de ellos los conozco de otros proyectos, además, estaré en La Red, un canal que tiene alternativas editoriales que me gustan. Estoy re contento”.

Con respecto a su función, aseguró que aún la desconoce. “Veremos de qué me haré cargo, todavía no hemos hablado esa parte, pero quiero que vayamos en algún momento desarrollando algo más específico en el programa”.

“Creo que puedo aportar, es atractivo, me gusta mucho como lo hace la Camila Andrade, las veces que me invitaron el panel me pareció muy entretenido y agradable, así que espero que sea algo muy bueno”, agregó.

Coloma no está dedicado 100% a la televisión, ya que también tiene otros proyectos. “Estoy montando una consultora con algunas personas; una productora, hago el programa ‘No somos nada’, estoy haciendo clases, así que el horario me acomoda, es una situación ideal”.