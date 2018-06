Leo Méndez Jr confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando era niño

La noche del jueves se vivió el último capítulo de esta temporada de Vértigo, donde los invitados fueron cinco famosos que ya habían participado anteriormente en el programa.

Uno de ellos fue Leo Méndez Jr, quien sorprendió con dos revelaciones sobre su vida personal durante el Juicio Final.

La conversación comenzó cuando recordaron lo que había dicho en su última aparición en el espacio, donde aseguró que uno de los motivos por los que decidió irse a Suecia fue el bullying que recibió en las redes sociales tras dar a conocer su orientación sexual.

El hijo de DJ Méndez dijo que aún recibe insultos debido a su gusto por las cosas femeninas, como la ropa y el maquillaje.

En ese contexto reveló que está en medio de un tratamiento psicológico al que asiste dos veces por semana, debido a que está pensando en pedir la autorización para una operación de cambio de sexo.

“Hay días que paso encerrado en mi pieza y me siento en un cuerpo que no es mío… Hay días en que me siento 100% mujer. Siempre le pido la opinión a mi familia. Ellos me dicen que yo me tengo que amar y conocerme a mí mismo”, confesó.

Méndez se sinceró completamente, revelando un hecho traumático que vivió cuando solo tenía 9 años: fue abusado sexualmente.

Si bien no quiso identificar al culpable con nombre, sí aseguró que “esta persona ya no existe hoy en día”, ya que se encuentra en coma desde hace años.

El tema se lo contó a su familia recién el año pasado, señalando que “me puso en una situación súper fea, depresión, hasta hoy he estado reviviendo eso. Por eso yo fumo mucho cigarro, entoncetro mi escapatoria con el cigarro, con encerrarme y no rodmir”.

Además, detalló que “hasta hoy revivo ese momento, con distintos olores y ruidos. Hay noches en que no duermo”, para finalmente agradecer el apoyo de su hermana Steffi, a quien describió con su confidente.