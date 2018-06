Macarena Tondreau rompió el silencio tras su polémica salida de Muy Buenos Días

Este martes se dio a conocer la salida de Macarena Tondreau del matinal Muy Buenos Días a Todos, luego de ser parte del panel por cerca de 9 años.

La periodista no renovó contrato con la estación, y si bien no se explicaron las razones esta decisión, hay quienes aseguran que se debe a sus polémicos dichos en el caso de los reos ecuatorianos que fueron torturados dentro de la cárcel.

Por eso, este viernes Tondreau rompió el silencio y envió dos mensajes de audio a Juan Pablo Queraltó, quien los reprodujo en La Mañana de CHV.

La ex panelista comentó que lo que más le afectó fue el no poder despedirse en cámara. “Claramente me hubiese gustado, por el cariño que le tengo al programa, a la gente, al equipo. Eso es lo que más me dolió, el resto… bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones”.

Además, se tomó el tiempo de aclarar los rumores que decían que su salidas sería culpa de la animadora María Luisa Godoy: “También me hubiese gustado demostrar en pantalla que con la Mari no quedó ninguna mala onda (…) que ella no tiene nada que ver, la están culpando de algo en el que no tiene ninguna injerencia”.

Finalmente desmintió el rumor que señalaba que sus dichos fueron ‘soplados’ por el sonopronter; “Jamás se me dijo nada en el ‘sono’, y lo digo con mi voz en este mensaje para que no haya malos entendidos. Está toda la gente de testigo, así que espero que eso también se pueda aclarar y que las personas que habrían dicho eso lo aclaren como corresponde”.