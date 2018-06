Súper papá: Viñuela complica a su hijo con tierna confusión

El pequeño está convencido de que su padre es un superhéroe.

José Miguel Viñuela sorprendió a los televidentes y a sus seguidores con el pago de la apuesto mundialera, donde se tuvo que teñir el pelo de color azul, quedando igualito a Patricia Maldonado.

En el capítulo de este viernes, el animador del Mucho Gusto contó qué le dijeron en su casa luego de su nuevo look, revelando una tierna historia de su hijo.

“Llego a la casa y aparezco con el pelo azul al frente de mi hijo, ¡imagínate! con el pelo azul, mi hijo estaba comiendo y me dice ‘papá, papá ¿qué haces con el pelo azul?’, y me vas a creer que por los comerciales de un supermercado, cree que soy superhéroe”.

El conductor del matinal no quiso ser menos y le respondió al pequeño que “estaba salvando a unas personas y no me alcancé a sacar el traje y quedé así”.

Cabe recordar que el ex Mekano aparece en distintas comerciales de un supermercado junto a Pamela Díaz donde aparece disfrazado.