Julio César Rodríguez en picada contra panelistas de matinales

Estos últimos días los panelistas de los matinales han sido duramente criticados por sus polémicos comentarios en distintos temas de actualidad.

Mientras conversaban del despido de Macarena Tondreau en “Muy Buenos Días”, Julio César Rodriguez, dio su ácida opinión en Primer Plano.

Julio César Rodríguez: “Va a hacer impopular lo que voy a decir con mis propios colegas: Creo que en la pantalla, sobre todo matinal, donde hay mucha gente, hay algunas personas que no están capacitadas en algunas ocasiones para algunos temas en particular.

“Yo creo que es súper importante darle manga ancha y oportunidad a todos, pero en su expertise, e irlos trabajando, como en todo orden de cosas. Si el que es bueno para la pelota no puede llegar al otro día y ponerse a jugar por la Chile”.

Fran García-Huidobro: “El que es bueno para la pelota no es bueno para el tenis”

Julio César Rodríguez: “En TVN les han pasado varias cosas. Les pasó una cosa que un senador, un diputado, alegó. ¿Te acuerdas o no? Porque habían dicho no sé qué cosa. El otro día con la doctora Cordero pasó lo mismo: todos repitieron como loros que no había atendido a la señora (que la siquiatra pasó a llevar con su automóvil), y después el fiscal dijo que sí la había atendido.

“Entonces, hay que tener un poquito de cordura ahí también. O sea yo siento que es encachado tener mesas (de panelistas) de 30 personas, o 15 personas”

Luis Sandoval: “Cada uno tiene un rol especifico, por eso están los paneles”

Julio César Rodríguez: “Ese es un invento penca”

Francisca García-Ghuidobro: “El rol que tiene, con todo respeto, el que cocina ¿por qué va a estar en el momento policial?. La que hace farándula, ¿por qué va a estar en el momento en el que a una mujer un ex le saca los ojos porque la quiere matar? Con todo respeto, ¿qué tengo que ver yo?”

Rodríguez: “Terminan hablando de política personas que no saben ni quienes son los ministros. O sea, de verdad terminan hablando de política, o cuestiones esenciales, personas que no conocen ni la historia reciente de este país”