Mayte Rodríguez enciende las alarmas entre sus seguidores

Mayte Rodríguez destaca en redes sociales por sus lindas fotos en distintos lugares del mundo.

Sin embargo, la actriz encendió las alarmas entre sus seguidores con una foto, ya que según los usuarios de Instagram la novia de Alexis Sánchez está extremadamente delgada.

“larysukadulkika@sdiaz2649 exacto y aunque les moleste mi opinión es preocupante … no hay belleza en los extremos y ni un trabajo de devolverá la salud ni tus óptimas condiciones de vida cuando el no comer te pase la cuenta , la vida y el tiempo no se detienen … y no hay dinero en el mundo que te devuelva la salud … así de simple … y cómo dije antes su delgadez opaca lo bonita que es … 😪😪😪😪”, “emilia_santandert Estas muy delgada”,”claneancaEstas muy linda..pero encuentro que estas muy delgada,al menos en la foto”.