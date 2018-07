El recado que Jordi Castell le envió a Diana Bolocco

Jordi Castell es uno de los hombres anclas de UCV-TV, lleva pocos meses en la conducción del programa “Algo Personal” y se ha lucido en su nuevo rol.

El fotógrafo conversó con Radio Agricultura y reveló detalles de su relación laboral con “Pollo” Valdivia, le envió un recado a Diana Bolocco y le hizo una petición a su actual canal.

¿Cómo te sientes animando “Algo Personal”?

Nunca en mi vida me sentí más cómodo con un programa, es más, había decidido quedarme fuera de todas las ofertas que me habían hecho, principalmente porque quería estar en un canal chico, en un programa de conversación. Como un mes después de rechazar todo aparece el “Pollo” y me llama para ofrecerme que lo reemplace. Así que no puedo estar más a gusto.

¿Con qué invitados te sientes más cómodo?

Por lo general estamos teniendo buenos invitados, ahora cuando vienen políticos, siento que hay un trabajo más importante, porque obviamente tiene que ver con ponerlos a prueba, con desafiarlos. Me encanta todo lo que tiene que ver con cultura cívica, con educar y entregar algo que le quede a la gente en la casa.

¿Quién te gustaría que asistiera a tu programa?

Me gustaría que viniera Diana Bolocco, porque anda diciendo que ella quiere estar en varios programas para que dejen ir el resto a “Vértigo”. Yo he ido a “Vértigo” dos veces y ella no ha venido, así que debería ponerse ´las pilas´y venir a “Algo Personal.

¿Cómo es tu relación con “Pollo” Valdivia?

Si me llama el jefe para que lo reemplace en el programa, imposible más cómodo, se involucra, pregunta a cada rato cómo uno se siente, está proponiendo invitados siempre, es relajado, nos deja hacer lo que queramos. Es un poco ´hincha pelotas´ porque habla mucho y no escucha a nadie, pero cada vez que habla, nos da libertad para que hagamos lo que queramos en el programa.

¿Tienes más proyectos en UCV-TV?

Sí, tengo un proyecto principal que es tratar de persuadir y ocupar todas las influencias posibles para que nos cambien la hora del programa, porque siento que estamos yendo a la hora del ´ñafle´.