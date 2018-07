Camila Nash y Laura Prieto olvidan los problemas amorosos por JC Rodróguez

Ambos posaron feliz de la vida en una foto.

Camila Nash y Julio César Rodríguez fue el romance farandulero que sorprendió en el Festival de Viña del Mar de este años.

Pero no todo fue felicidad, ya que la ex del animador de Primer Plano, Laura Prieto tenía una relación cercana con la ex Pelotón, por lo que se habría generado un distanciamiento entre ambas.

Paso el tiempo y pareciera que todo lo malo quedó atrás, ya que Nash subió una fotografía en cuenta de Instagram junto a Prieto.

En una entrevista con La Cuarta, Nash aseguró que “nunca he tenido problemas con Laura, siempre la he visto y la relación no es tan distinta porque tampoco he sido amiga de ella, pero sí siempre ha sido una buena compañera de trabajo”.

Mientras que Prieto contó que “todo está bien, súper bien, no hay ningún drama entre ella y yo. Ya fue el tema, de verdad, traten de desmarcarme, hace más de un año que terminé con Julio, de verdad que da lata. Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas”.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: