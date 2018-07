Gala revela sus íntimos sentimientos amorosos a días de distanciarse del "Huaso"

La española tuvo palabras especiales para su pareja y para su pequeña hija.

Gala Caldirola dejó nuestro país y se instaló nuevamente en Europa, específicamente en España donde ha recorrido algunos lugares junto a Luz Elif.

Hace algunos días llevó su hija a conocer la playa y ahora último estuvieron paseando y regaloneando por las calles de Alicante.

En una de sus última publicación, la ex chica reality hizo una sincera confesión de amor hacia su familia. “La vida contigo es tan bonita…tú me has enseñado a creer en mí. A darme cuenta de lo capaz que soy. “Creo que siempre supe amar, pues la verdad, es que soy una mujer que se entrega al amor. Pero tú me has enseñado a hacerlo aún mejor… De una forma libre, entregándome si esperar nada a cambio, sencillamente abrir mi corazón y entregar mi alma. Me has enseñado que amar de verdad es ser feliz al ver sonreír a quien amas. Saber que es feliz es suficiente”.

Con respecto a Mauricio Isla, Gala indicó que quiere darle lo mismo. “Mis sueños contigo ahora son una realidad, tenemos la oportunidad de ser tan felices…. Como ya lo somos deseo que lo seamos siempre”.

