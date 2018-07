Javiera Contador se suma a las críticas y renuncia a película vinculada a Nicolás López

La actriz Javiera Contador renunció a su papel en la película “Hazte hombre”, ligada a la productora Sobras de propiedad del cineasta Nicolás López, decisión que adoptó la artista debido a las acusaciones contra el director de “No estoy loca” por acoso laboral y abuso sexual.

La información aparece hoy en el diario Las Últimas Noticias, medio al que Contador declaró: “Me siento más cómoda estando afuera (del proyecto), la verdad. Me parece que no están los tiempos, no tengo por qué dudar de lo que dicen las chiquillas y así lo siento nomás”.

El diario también consigna que la filmación de “Hazte hombre”, una versión de la película “Hazlo como hombre” que López dirigió en México, debía comenzar a grabarse este mismo lunes, pero debió postergarse una semana tras la renuncia de Javiera Contador.

La actriz admitió que el proyecto no se lo presentaron como “algo de Nicolás”, pero “no quiero estar en un lugar donde tantas mujeres se han sentido así de incómodas”.

Ayer, Nicolás López subió a Youtube un video en que anunció su alejamiento de la productora Sobras, que él ayudó a crear, para no perjudicar con su situación a sus colaboradores. En todo caso, reiteró que “no soy un acosador, no soy un abusador. Pude haber sido un descriteriado, pude haber sido un ‘barsa’, pude haber sido un jote, pude haber sido un imbécil, pero eso no lo soy”.