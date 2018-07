La ingeniosa técnica de Alejandro para ocultar su cara de "carreteado" en Mekano

Un ex compañero lo echó al agua en pleno programa.

Durante las últimas semanas se ha especulado que Mekano podría volver a la pantallas de la televisión chilena, todo a raíz del regreso de Rojo.

Maluco, Ruth Gamarra y Alejandro estuvieron invitados a La Noche es Nuestra donde recordaron anécdotas y también recibieron saludos de algunos ex compañeros.

Uno que reapareció en pantalla fue Sergio Aguirre, quien recordó las grabaciones que hacían en el verano en Viña del Mar. “Me gustaría hacerle una pregunta a mi amigo Alejandro Arriagada. En algún instante en el programa se mostraron imágenes tuyas con algunos personajes del elenco saliendo muy temprano en la mañana, a hacer ejercicios matutinos”.

La consulta desató las risas entre los ex Mekano y a Alejandro no le quedó otra que contar la verdad, diciendo que salía con una máscara para que Alex Hernández (director del programa) no le viera la cara de carreteado.