Yasmín Valdés es catalogada como "la invitada más nefasta" de Pasapalabra

Hasta los miembros de equipo se rieron.

El domingo recién pasado se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra donde los invitados fueron Laura Prieto, Ariel Levy, José Alfredo Fuentes y Yasmín Valdés.

Precisamente fue la actriz quien se llevó las mayores críticas debido a los errores que cometió en el juego “La Memoria”, donde acertó en tres palabras, pero luego se equivocó y fue el turno de Levy.

Cuando volvió a ser su turno, Valdés no acertó a ninguna palabra, ya que decía lo que ella creía que tenía la preparación de un queque.

Lo anterior provocó las risas del animador Julián Elfenbein y de toda la gente que estaba en el set, pero los televidentes fueron más allá y la criticaron sin piedad en las redes sociales.

Jazmín Valdés sacando la cara por las mujeres !!

Also : Canela, manzana?? No? Ay, no entendí el juego.. nunca lo entendí… ahh era de adelante para atrás?? Ni siquiera entendí #PasapalabraCHV

— La resortera (@dramileh) 2 de julio de 2018