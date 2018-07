Cathy Barriga asegura que Mega no la ayudó tras episodio de violencia que vivió con Rony

Romina Sáez fue testigo del complicado momento.

El lunes recién pasado, Cathy Barriga habló con Intrusos sobre la violencia que sufrió durante su noviazgo con Rony Dance, asegurando que Mega no hizo nada para ayudarla.

“Reviso las imágenes de esos años, y me doy cuenta que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenía una mirada triste, porque lo que me pasaba era un secreto a voces. Muchas personas se encargaron de que esto no saliera a la luz”, comentó la actual alcaldesa de Maipú.

Cathy tuvo que dejar el canal, mientras que Rony siguió en Mekano, recalcando que se le “bajó el perfil” a la situación, siendo que habían testigos del hecho.

Una de ellas fue Romina Sáez, quien en conversación con el programa de farándula contó que todo comenzó cuando Rony iba a ir al aniversario del canal con un amigo. “Dice que cuando ella le dijo ‘¿Cómo vas a preferir ir con otro hombre que conmigo?’, es cuando Munizaga se vuelve completamente loco”.

Sáez agregó que Rony cerró la puerta del camarín y que tomó fuertemente del brazo a Cathy. “Ella empieza a gritar, le decía suéltame por favor. En ese minuto se mete Romina, ella le gritaba ‘suéltala desgraciado”.

Cabe recordar que el tema de la agresión fue tratado anteriormente por Primer Plano y Rony manifestó que todo era mentira.