Coté López toma drástica decisión y hace llorar a sus fans

La ex modelo alcanzó a tener un millón de seguidores.

María José López lleva años fuera de Chile debido a que se esposo Luis Jiménez tiene una larga trayectoria en el fútbol del Medio Oriento, pero gracias a sus redes sociales ha mantenido informados a sus fans.

Pero hace poco la ex modelo descubrió que estaba adicta a su celular y decidió tomar una drástica decisión que de seguro lamentarán sus seguidores.

Coté anunció en su cuenta de Instagram que se alejará de las redes sociales por un tiempo, por lo que solo se podrá ver en las cuentas del “Mago”.

“Este es un saludo para despedirme por un rato de Instagram… En mi vida no me gusta ser dependiente de nada y menos tener vicios… Creo que Insta y el celular se volvió uno, porque aunque no esté subiendo fotos, constantemente estoy mirando el cel y no me gusta. Ayer donde fui, miraba las mesas y absolutamente todos en el celular. No quiero llegar a eso por lo que considero necesaria una desintoxicación”, manifestó.

Por último le deseó lo mejor a sus fans y que quizás con el pasar del tiempo vuelva a retomar su cuenta de Instagram.

