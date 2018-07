"El cuerpo no miente" consiguió buenos resultados pero dividió a los televidentes

Algunos consideran que se revelan las técnicas para que la gente cometa infracciones a la ley.

El lunes recién pasado debutó “El cuerpo no miente”, nuevo programa de Canal 13 que muestra cómo la Policía de Investigaciones trabaja en el Aeropuerto para encontrar a las personas que intentan pasar droga o que tratan hacer otro tipo de delitos.

La idea del espacio es mostrar todas las señales que da el cuerpo cuando un individuo anda en malos pasos. En su debut tuvo buenos resultados, ya que entre las 23:40 y las 0:50 horas consiguió 11.4 puntos de promedio y varios peaks de 15.

Sin embargo, Mega se quedó con el primer lugar con 14, 5 unidades, mientras que CHV y TVN se quedaron con el tercer y cuarto puesto.

En las redes sociales también fue de lo más comentado y los telvidentes aplaudieron la nueva apuesto, pero hubo otros que la criticaron, ya que consideraron que se revelaban las técnicas para cometer delitos.

#ElCuerpoNoMiente me pongo nerviosa con los guardias de supermercados no me voy a poner nerviosa si la @PDI_CHILE me llevará a una sala a interrogarme..

Más falso eso de el cuerpo no miente. pic.twitter.com/CnhsmC2Pc7 — Mary_marita (@roxanna_marita) 3 de julio de 2018

Me molesto enormemente ver el El cuerpo no miente” del 13. Una suerte de programa periodístico que se centra en analizar el lenguaje no verbal del migrante delincuente y traficante por funcionarios de la PDI Me encanta ver como se muestra tácitamente la xenofobia en horario prime — Carlota Doncella D’ Ondas Rojas (@euphyes_dryas) 3 de julio de 2018

El cuerpo no miente…Y la TV no aprende.. Entregando detalles y tips para manejar la comunicación no verbal…Notable! — Cristian Sepúlveda C (@crissepul) 3 de julio de 2018