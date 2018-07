Televidentes de "La Mañana" le dieron un pésimo recibimiento a Daniela Aránguiz

Algunos opinaron que la ex Mekano parecía un mimo.

Desde la polémica salida de Pamela Díaz de La Mañana de Chilevisión, la producción debió buscar un reemplazo y la persona escogida fue Daniela Aránguiz.

Este martes la esposa del Mago Valdivia comenzó su nuevo trabajo como panelista y fue presentada sin ninguna mención especial de Rafael Araneda. “Lo voy a contar a la vuelta, a la que sí vamos a saludar es a ella, la chica de rojo, Daniela Aranguiz, bienvenida”.

Los televidentes del matinal dieron su opinión en las redes sociales y destrozaron su participación, ya que encontraron que no aportaba mucho.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#LaMañana no puedo creer lo que ven mis ojos,Daniela Aranguiz?y qué hace ahí?no me digan que es una nueva contratación del matinal?,ahora si que murió el matinal.

no lo puedo creer,viendo el partdo me cambie un rato y vi a la roteke de la aranguiz porfavor k hace ahi , mujer sin opinion no abierto la boca para nada,HABLEN DE ROPA,JOYAS O DINERO ahi tiene tema,chao matinal bajaron el nivel #lamañana

— maria fernandez (@mariafe00525021) 3 de julio de 2018