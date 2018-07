Wilma González reveló la indecente sugerencia que recibió de Nicolás López

Tras el reportaje de la revista Sábado, donde ocho actrices acusan a Nicolás López de acoso y abuso sexual, son varias las voces que se han sumado contando sus propias experiencias.

Así como Belén Mora recordó a través de Instagram un episodio que vivió hace seis años con el director, ahora Wilma González también relató un incómodo momento que tuvo, al que no le dio mayor importancia hasta ahora.

La española reveló en La Mañana de CHV que hace algunos años López la contactó vía Twitter para que lo acompañara a un evento y luego le ofreció ir por unos tragos.

“Yo tengo una conversación que a mi parecer era en broma”, señaló, aclarando que “según los relatos que he visto me parece despreciable su comportamiento”.

Según relató, López la “invitó al entreno de la película Fuerzas Especiales (…) y hasta ahí todo bien”. El cineasta también le habría dicho que fuera “después a la fiesta en The Clinic y ahí aprovechamos de emborracharnos y conversar (…) quizás terminamos sacando una película”, señaló.

Sin embargo, lo impactante del testimonio fue la recomendación de vestimenta que le hizo López: “anda poco vestida, siempre se agradece”.

Finalmente, Wilma aseguró que nunca concretó la salida con el director, y que si bien en el momento no le dio importancia, ahora, gracias a las denuncias, comprende que era un tema más serio.

“Ahora hago un mea culpa porque por muchos años las mujeres normalizamos este tipo de bromas. Claramente es una táctica porque me dice que grabemos junto y si soy más chica me puedo entusiasmar. Hoy lo interpreto distinto. Volví a ver el Twitter y digo que quizás era en serio y no le tomé el peso”, concluyó.