Karen Doggenweiler sobre los animadores de Viña 2019: "La decisión está tomada hace rato"

Este miércoles, el panel de La Mañana de CHV habló sobre la próxima versión del Festival de Viña, la que será organizada por la alianza de Canal 13 y TVN junto a Fox Internacional.

Una de las interrogantes más importantes respecto a Viña 2019 es qué rostros tendrán la responsabilidad de animar el certamen, y para analizar el tema, el matinal se contactó con algunos candidatos.

Primero hablaron con Francisco Saavedra, quien les aseguró que “hemos tenido algunas conversaciones de Viña, pero nada de animar”.

Además, confesó que en un caso hipotético, le gustaría llegar a la Quinta Vergara junto a Karen Doggenweiler. Por eso, en el siguiente contacto telefónico, el panel del matinal habló precisamente con la animadora de TVN, donde le preguntaron si le gustaría hacer dupla con Saavedra.

“Yo a Pancho lo adoro, creo que sería una animación muy entretenida”, comentó, tomándose el tiempo de desmentir los rumores sobre una supuesta llegada a Mega.

Sin embargo, Doggenweiler aseguró que “creo que la decisión está súper tomada hace rato, yo creo que no tiene nada que ver conmigo”, y aunque explicó que no se siente como una candidata, “nadie me ha dicho nada oficialmente… Es lo que yo creo, intuyo”.