La reiterada crítica que empañó el debut de la nueva temporada de Hola y Adiós

Este martes se estrenó la nueva temporada de Hola y Adiós, el programa conducido por Monserrat Álvarez.

En el espacio, la periodista explora las historias desconocidas que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Santiago, mostrando varios casos emotivos que llegaron al corazón de los televidentes.

Dentro de los momentos más destacados se encontraba una familia que viajó a España en busca de un corazón para su hijo que necesita un transplante.

Además, el programa mostró a unos padres que esperaban a su hija, a la que no veían desde hace 23 años, y una pareja de pololos que debía despedirse ya que ella regresaba a su país.

Hola y Adiós encantó a los televidentes, lo que quedó demostrado en las redes sociales. Sin embargo, hubo una crítica que se repitió: el horario en el que se emite. Esto, debido a que el docu-reality comenzó cerca de las 23.30 horas, después de Soltera Otra Vez.

#HolaYAdiós muy emotivo esta nuevo capitulo, me encantó. Por el horario me vine en el metro viéndolo, a ratitos se me mojaban mis ojitos 😢. Felicitaciones @alvarez_monse hermoso programa. Por favor @canal13 revisen sus horarios, no puede ser que lo den tan tarde. 😡

— Daniela Rago 💕 (@danielarago) 4 de julio de 2018