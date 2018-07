Daniela Ginestar se sinceró sobre su relación con Nicolás López: "Lo llegué a considerar un Dios"

Daniela Ginestar fue una de las actrices que denunció a Nicolás López por acoso y abuso sexual en el reportaje de la revista Sábado, que continúa generando reacciones.

Ahora, la actriz decidió entregar nuevos detalles de su experiencia con el director de cine en una entrevista con Chilevisión Noticias.

Durante la conversación, Ginestar relató que sintió que algo andaba mal desde la primera vez que se reunió con López para conversar sobre un rol para la película Sin Filtro.

“Cuando íbamos caminando me agarró el poto. Yo le pegué en la pelada, y dije ‘lo voy a tomar con humor"”, aseguró la actriz, quien también confesó que “tenía una relación de amistad enfermiza con él. Es un abuso que va más allá de lo físico, es un abuso psicológico donde piensas que necesitas a esa persona (…) lo llegué a considerar como un Dios”.

Luego de esto, la intérprete contó que en un ‘casting’ en el departamento de López, él puso en el proyector un video en que el que aparecía teniendo sexo con una mujer famosa, para luego ir al baño. “Cuando salió se masturbó frente a mí”, agregó, explicando que quedó en estado de shock.

“No sabía si era normal. Yo no tenía experiencia en el rubro artístisco. Era la primera vez que me entrevistaba con un director. Estaba con Nicolás, que es una estrella para mí, que hace películas, que me puede dar un papel, trabajo, y dije ‘bueno, quizás esto es normal dentro de la industria"”.

Finalmente, Ginestar aseguró que “aún no he contado lo peor”, y que lo hará cuando lleguen a tribunales.