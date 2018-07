Gritos, humillaciones e insultos: Los detalles de las graves denuncias de maltrato laboral contra Scarleth Cárdenas

Scarleth Cárdenas se encuentra en el centro de la polémica luego que se diera a conocer una denuncia en su contra realizada en la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel) debido a los malos tratos que habría tenido con una persona del equipo de Portavoz Noticias.

El gerente general de Arcatel, Rodrigo Moreno, confirmó la noticia, asegurando que la investigación es de carácter confidencial por resguardo al trabajador.

Sin embargo, esta no es la única acusación en su contra, ya que en el a Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) también existe una denuncia donde dos profesionales aseguran haber recibido humillaciones en el trato por parte de la panelista de La Mañana de CHV.

Una vez que dieron a conocer estos casos, un ex practicante de TVN decidió utilizar su cuenta de Twitter para revelar su propia experiencia con la periodista.

Phillip Brown reveló que en su paso por el noticiero Medianoche, donde Cárdenas era editora, recibió “gritos, humillaciones, garabatos y un largo etc”.

“Me acuerdo perfectamente de lo que me decía, porque terminé con un ego por el suelo, cuestionándome todo. Al principio me lo tomaba como talla de su parte, pero era una forma de evadir. Ella maltrataba“, aseguró en la red social.

Por su parte, otro ex compañero de trabajo se sumó a las acusaciones, indicando que “recuerdo que me gritabas, varias veces con garabatos. Abandonabas la edición de Medianoche en la mitad del programa, no te hablabas con el conductor, presumías las cosas que comprabas, no asumías tus errores y sabías cómo aplacar a los demás con tu poder de ‘jefa"”.

Finalmente indicó que “una cosa es ser riguroso, otra es abusar del poder. Nunca te ganaste el respeto de nadie, solo el miedo. En TVN muchos conocían tus modos, nunca se dijo o hizo nada. De género, sexual, físico, laboral o de poder, el abuso es abuso y tú te aprovechaste del poder”, en una serie de tuits que desde ese momento fueron borrados.

Tras conocerse estos relatos, el Sindicato de Prensa de TVN emitió un comunicado donde apoyó a quienes denuncian a Cárdenas y aseguraron que “rechazamos de plano este tipo de conducta”.

“Como Sindicato hemos desplegado acciones para fomentar el buen trato en las relaciones laborales, que siempre deben estar marcadas por el respeto a los derechos y la integridad, tanto de trabajadores como de estudiantes. En este contexto, no hay espacio para abusos de ningún tipo”.

Por su parte, Scarleth Cárdenas se defendió asegurando que “en todos mis trabajos he actuado desde el respeto”.