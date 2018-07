Josefina Montané le responde duramente a Tomás Cox tras criticar denuncia por acoso

Le manifestó no es un berrinche y que debería informarse más.

Las denuncias en contra de Nicolás López por abuso sexual siguen generando polémica. Uno de los últimos problemas fue la opinión de Tomás Cox, que trató a las víctimas de “pobres pájaras”.

Josefina Montané fue una de la actrices que entregó su testimonio y que se molestó por las palabras del productor de eventos. “Antes de hablar de acosos laboral y del abuso sexual en todas sus formas tenemos que informarnos”.

La artista hizo sus descargos en una publicación en su cuenta de Instagram, asegurando que hay que “saber y entender el proceso de las víctimas. El abuso se vive en silencio. Es algo íntimo y cuesta hablarlo cuando piensas que estás sola en una sociedad controlada por hombres”.

“A veces uno puede dar su testimonio años después, no como una forma de berrinche, sino como gesto solidario de una víctima que necesita saber que no está sola. Al fin de cuentas ese es el movimiento Me Too”.

Por último le pidió “responsabilidad a Cox, ya que “estamos pasando por un cambio social importante y tenemos que asumirlo. Por eso antes de tratarnos como ‘pobres pájaras’ y que nuestros testimonios son ‘berrinches tardíos’, infórmese. Porque al estar en una radio también está educando”.