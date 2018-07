Tomás Cox tildó de "pobres pájaras" a las víctimas de Nicolás López

Desde que se dieron a conocer las acusaciones de acoso y abuso sexual en contra de Nicolás López son varios los rostros que han alzado la voz respecto al tema, siendo uno de ellos Tomás Cox.

En su programa radial, el productor de eventos centró sus críticas en las víctimas, a quienes cuestionó por no denunciar los casos de inmediato.

“Lo que quiero decir es por qué el año 2013, 14, 15, no lo dijeron al día siguiente a las 9 de la mañana”, comenzó señalando, para luego agregar que “si una chiquilla fue hostigada hace 6 años y no trabajó más con López, ¿por qué al día siguiente no lo denunció?”.

Tras esto aclaró que “no estoy enjuiciando a la chiquilla, estoy preguntándome algo. ¿Es miedo, temor, dejación, inmadurez? No sé”, asegurando que sus dichos no tenían “un punto de vista peyorativo”.

Sin embargo, Cox siguió cuestionando a las denunciantes, señalando que “una cosa es la investigación, y otra es que las afectadas presenten una demanda, y nadie ha presentado alguna. No van a presentar ninguna, te lo doy firmado”.

“Uno no es nadie para recetar nada (…) pero igual quiero decir que por favor denuncien, aunque tengan miedo, díganlo al tiro. No esperen un año, dos años como estas chiquillas, estas pobres pájaras”, finalizó.