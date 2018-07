Yamila Reyna reveló que también sufrió un incómodo encuentro con Nicolás López

La noche de este miércoles, Yamila Reyna fue una de las invitadas a Sigamos de Largo, donde el panel conversó sobre las acusaciones de abuso y acoso sexual que surgieron en contra de Nicolás López.

En ese contexto, la argentina sorprendió revelando que “también viví una situación medio atrevida con Nicolás” luego de explicar que “hemos compartido eventos sociales y siempre fue un tipo atrevido”.

“Conversamos, nos habíamos visto como dos o tres veces por amigos en común, entonces había confianza, pero no como para propasarse”, comenzó relatando. Javiera Contador le preguntó a la comediante si había intentado propasarse, a lo que ella respondió que sí, asegurando que “yo le paré los carros como corresponde”.

Reyna no quiso entrar más en detalles, asegurando que “a lo que voy es que siempre observé a Nicolás como un tipo atrevido, con su personalidad avasalladora”.

Marcos Silva volvió a referirse sobre el incómodo episodio que vivió Yamila, preguntándole cuál era el nivel de atrevimiento del director, a lo que ella aseguró que “da lo mismo, no lo quiero traer a colación porque a mí no me acomoda hablar de lo que pasó en algún momento de mi vida. Sí te puedo decir que lo conocí en esas circunstancias y que sí se propasó conmigo y yo le paré los carros en su momento y ahí se terminó el tema”.