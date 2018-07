Carola de Moras se defiende de los ataques desmintiendo a Ignacio Gutiérrez

Este miércoles, Ignacio Gutiérrez fue invitado a Llegó Tu Hora en TVN, donde recordó su conflicto con Carolina de Moras, el que comenzó tras su salida de CHV.

En el programa, Nicolás Larraín le consultó sobre la supuesta traición que habría sufrido de parte de la animadora, a lo que Gutiérrez no se guardó nada y aseguró que a De Moras sólo le importa su bienestar y no sus compañeros.

“Yo creo que hay gente que le interesa bien poco lo que le pasa al otro”, comenzó señalando, indicando que lo nota ahora que trabaja en TVN donde no hay muchos recuerdos de la modelo a pesar de que fue parte de la casa televisiva por años.

“Yo decía ‘cómo va a ser tanto, cómo va a ser una persona tan calculadora, que las personas son instrumentos, pero lo confirmó"”, agregó.

Sin embargo no se quedó ahí y aseguró que a la modelo no le importan las personas con las que trabaja: “Yo creo que hay gente que tiene moral más IVA, te lo digo honestamente, creo que el de al lado no le interesa más allá de lo que te pueda sumar al rating y para negociar los contratos, nada más que eso”.

Sus palabras llegaron hasta la animadora de La Mañana, quien realizó sus descargos a través de su cuenta de Instagram con una extensa publicación

“Me pregunto hasta cuándo el sr. Ignacio Gutiérrez y Cía. seguirán en esta campaña de insultos y ataques, indicándome como la responsable de toda su vivencia y juicio con CHV”, escribió.

La animadora además desmintió parte del relato de Gutiérrez, quien en más de una ocasión ha dicho que ella no lo apoyó.

“Le recuerdo que me opuse a declarar en su contra cuando el canal me lo pidió porque no quise desarmar su versión de los hechos. Él mismo reconoció que en la famosa reunión lo defendí y hablé por él y no solo ahí, sino los días siguientes, hasta que decidió demandar al canal por discriminación”.

Finalmente, indicó que “él nunca me llamó ni me pidió ayuda, siendo que se la ofrecí. ¿De qué amistad entonces habla? Qué fácil es insultar y tergiversar. Podrá sentirse feliz de agraviarme gratuitamente si su moral se lo permite, no tengo nada más que hacer o decir”.