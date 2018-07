Destrozan a Jorge Baradit por mensajes ofensivos en contra de las mujeres

Las acusaciones de ocho mujeres en contra de Nicolás López por acoso y abuso sexual han sido el tema más comentado en el mundo del espectáculo nacional.

En este contexto, otros famosos han sido cuestionado en las redes sociales, como es el caso del escritor Francisco Ortega, de quien se reflotó una antigua columna donde hablaba de manera despectiva y con lenguaje de carácter sexual sobre algunas actrices.

En el escrito aparece que Nicolás López le pregunta si se “tiraría” a Leonor Varela, a lo que Ortega responde que “O sea… igual… la mina es rica, eso no se puede negar (…) De hecho creo que de las perritas de este lado del mundo, por lejos está en mi top 1, no porque sea más deliciosa que otras, sino por la onda. La perra tiene sus cosas”.

Si bien el escritor salió a pedir disculpas por esos dichos, su amigo Jorge Baradit salió a defenderlo, asegurando que “juzgarlo por un blog de hace más de 15 años, donde escribía como un personaje es demente”.

Esta respuesta generó un debate en Twitter, donde algunos usuarios comenzaron a compartir antiguas publicaciones de Baradit, en donde hablaba con un lenguaje ofensivo sobre las mujeres.

Tras esto, el escritor de Historia Secreta de Chile debió salir a explicar que “el lenguaje hace 10 años era diferente al de ahora. Ha cambiado rápidamente, hay cuestiones que todos pensábamos que eran normales”.

Además, agregó que “extiendo mis disculpas por el lenguaje que usábamos. No éramos conscientes de él. Entiendo el daño que hace y promuevo su eliminación”.

Sin embargo, sus disculpas no evitaron la ola de críticas de parte de los usuarios:

Baradit no solo son twitt de hace 10 años! Hay del 2014 también, te explico, 2015,2016,2017,2018 solo 4 añitos atrás! Entendiste? Eres vomitivo! 🤮🤮 no se si la palabra existe pero me da igual, me suena a ti! Quiero leer a las feministas! Mínimo una declaración pública! Ya poo https://t.co/Ghs1jrASke

— Paola (@Pao_delourdes) 6 de julio de 2018