"He cambiado de prototipo": Aylén Milla reveló detalles de su misteriosa nueva pareja

Gracias a su “retiro espiritual” en Dubai, Aylén Milla ya superó su bullado quiebre con Marco Ferri.

En su viaje, que se extendió por varios meses, la argentina sintió un “flechazo”, como ella misma describió, y comenzó una relación con un hombre árabe llamado Mohamed.

La ex chica reality no había entregado detalles sobre su nueva pareja, hasta ahora. Durante su participación en Pasapalabra, Milla reveló que se comunican en inglés y que aún no sabe si regresará a Dubai.

En ese momento, la periodista Lucía López, quien también estaba compitiendo en el espacio, le preguntó “¿te gustaría que te pidiera matrimonio para irte definitivamente?”, a lo que la modelo respondió que sí, ya que “por amor uno hace cualquier cosa”.

Sobre Mohamed, Aylén contó que tiene 30 años y que no tiene el mismo físico que su ex pareja: “no se esperen algo alto, abdominales, etc. He cambiado de prototipo, mejor un buen corazón, piensa, es muy inteligente”. Respecto a su look, señaló que usa barba, turbante y una túnica blanca para trabajar.

Finalmente, a modo de broma, Julián Elfenbein le propuso que si se va definitivamente a Dubai hagan una versión de Pasapalabra juntos en ese país.