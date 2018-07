Ignacio Lastra reveló las cirugías que le faltan tras recibir el alta médica

Hace diez meses que la vida de Ignacio Lastra cambió para siempre tras protagonizar un dramático accidente de tránsito que lo dejó con el 90% del cuerpo quemado.

Desde ese momento, el ex chico reality comenzó el proceso de recuperación, y ahora, a través de sus redes sociales, anunció a sus seguidores que recibió el alta médica.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Lastra relató que “fueron tres mis terapias: la kinesiológica, de fonoaudiología y la terapia ocupacional”, lo que significaba que debía ir todos los días a la clínica.

Además relató que “al principio no podía pararme solo, tenía que afirmarme para poder estar un ratito corto parado (…) no tenía la fuerza muscular necesaria para sostenerme”.

Sin embargo, el decidió ‘ponerse las pilas’ y comenzó a ejercitarse en casa sumado a la terapia: “Me acostaba en la cama y hacía 10 abdominales, era más doloroso que la cres**, después terminé haciendo 400. También tenía una pelota en la clínica y la levantaba con las piernas y jugaba con ella (…) Empecé a hacer barra. Le puse todo el power”.

Si bien ya recibió el alta médica y las terapias terminaron, el animador de Bombarderos Bizarros aún tiene algunas cirugías pendientes. “Espero que en dos meses más pueda remodelar mi boca porque no tengo elasticidad en ella, es una boca rígida. Yo ahora no me puedo comer un completo porque no puedo abrirla, entonces la idea de la cirugía es darle más elasticidad. Ahí voy a poder hablar mucho mejor también”, confesó.

Finalmente, el próximo año espera ser intervenido para “la reconstrucción final de la cara. Yo ahora estoy bien en comparación como quedé, pero puedo estar mejor”.