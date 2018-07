"Las mujeres de su equipo decían que era "peligroso"": Reflotan acusaciones de acoso contra Don Francisco

Este viernes, Don Francisco se transformó en uno de los temas más hablados en Twitter debido a la publicación de una columna de Laura Landaeta llamada “Los acosos de Don Francisco: el pionero del ‘rubro’ en la televisión”.

A raíz de las acusaciones en contra de Nicolás López, la periodista, que hace algunos años escribió la biografía no autorizada del animador, decidió detallar algunos casos de acoso sexual y abuso de poder que recaen en él.

En el escrito publicado en El Mostrador, Landaeta asegura que Mario Kreutzberger, “escondido en la entretención y la solidaridad ha generado a su alrededor un halo de impunidad frente al abuso de poder, el acoso, la discriminación en rutinas de humor cargadas de machismo, clasismo y desdén por minorías sexuales, ancianos y personas con capacidades diferentes”.

Esta impunidad con la que trabajaba en televisión es uno de los puntos que más llamó la atención de la escritora, quien indica que los entrevistados de su libro señalaron que Don Francisco usaba a las mujeres como objeto, y cambiaba favores sexuales en camarines.

“Las propias mujeres de su equipo de trabajo hablaban de que el animador era ‘peligroso’. ‘Había que caminar con el poto para la pared’, recuerdan hasta hoy, medio en broma, medio en serio”, agregó.

Landaeta además acusó que “no solo se me cerraron puertas laborales cuando lancé la investigación, sino también recibí amenazas solapadas y anónimas por mi libro”.

“El círculo de protección de Don Francisco en la televisión chilena, muchos de ellos rostros y líderes de opinión que reaparecen de tanto en tanto en la Teletón -que este año cumple 40 años-, está muy vivo. En público se refieren a él como si se tratara de una dignidad eclesiástica. En privado, comentan pero se cuidan. Callan. Tienen miedo. Pero los tiempos cambian. Los ídolos caen y los intocables, se pueden tocar”, agregó.

Finalmente, Landaeta asegura que “escribo esta columna para refrescar la memoria, porque el abuso y el acoso, en el mundo de la entretención televisiva, no partió con Abreu ni con Nicolás López, partió con Don Francisco”.

Las redes sociales reaccionaron inmediatamente a las acusaciones, donde la mayoría de los usuarios condenaron las acciones del animador.

Esto no es para nada nuevo, hace como unos 10 o 12 años se publicó informacion sobre denuncias de acoso de parte de Mario Kreutzberger (me niego a decirle Don Francisco) las cuales al final no llegaron a nada concreto y el tipo siguió en la tele, a ver si no se repite la historia

— Cristian Valenzuela (@SK_Arkhanus) 6 de julio de 2018