María Trinidad Garcés reveló detalles del acoso que sufrió de Nicolás López

Si bien el reportaje de la revista Sábado reveló las denuncias de ocho mujeres en contra de Nicolás López, con el paso de los días son cada vez más famosas quienes han relatado sus experiencias con el director.

Una de ellas es María Trinidad Garcés, la hija de la actriz Francisca Imboden, quien a través de Instagram reveló el episodio de acoso que comenzó en un evento de una conocida marca.

“Para mí ese tipo de eventos es como una fiesta al final, se trata de compartir con tus amigos y pasarlo bien. Yo ya me había tomado un par de copetes, estaba en mi salsa, y de la nada se me acerca una persona diciéndome ‘yo no te conozco y tú a mí tampoco, pero te encuentro mina y tengo tu número de celular guardado en el mío"”, comenzó relatando.

La joven aseguró que siguieron conversando un rato mientras ella estaba apoyada en una pared y él parado frente a ella. Cuando la conversación “se empezó a poner más jote de su parte, le dejé en claro desde el primer segundo que tenía cero intención de ser joteada, pero insistió acorralándome”.

Garcés logró “pararle los carros” y volvió a bailar con sus amigas, y después de un rato notó que el mismo hombre se ponía a bailar a su lado, lo que la intimidó.

“Un par de personas cacharon perfectamente lo que pasaba y me llevaron a la salida, me dijeron ‘es mejor que te vayas ahora porque este tipo anda como con una fijación contigo hoy día"”, agregó.

Al día siguiente, López le habló por WhatsApp y le señaló que podía hacerla famosa, pero que para eso debían reunirse. Ella rechazó la idea en varias ocasiones y terminó por bloquear al director.

Luego de dar a conocer su testimonio, Garcés confesó a Las Últimas Noticias que al inicio pensó que al no ser famosa no serviría mucho, pero que al final recibió una sorpresiva respuesta de personas que “habían vivido situaciones similares y que esto les ayudaba a sacar la voz”.