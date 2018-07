Nicolás López habría buscado juntar firmas para probar su inocencia

Esta semana, el mundo del espectáculo nacional ha estado marcado por las acusaciones de ocho mujeres en contra de Nicolás López por abuso y acoso sexual.

Luego de que saliera el reportaje de la revista Sábado donde se dan a conocer estos casos, el director de cine publicó un video negando los hechos, y habría comenzado a buscar apoyo en actrices.

Según informó la revista Capital, López habría contactado a varias mujeres a través de Whatsapp para que desmintieran las acusaciones firmando una carta.

Sin embargo, su iniciativa no habría dado resultados ya que muchas de ellas no quisieron ser parte de su defensa al no saber realmente si es o no culpable de lo que se relata en las denuncias.