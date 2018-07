"Tiene maldad": Negro Piñera culpa a Pamela Jiles de filtrar polémico video

Acusó resentimiento y que el registro es de varios años atrás.

Hace algunos días se viralizó un video que causó revuelo en las redes sociales y que mostraba al Negro Piñera manejando su auto a 240 km/h.

En el programa de Julio César Rodríguez, Síganme los buenos, el hermano del Presidente entregó su versión de los hechos, asegurando que Pamela Jiles fue quien divulgó el registro. “Ella tiene esa maldad adentro siempre, le gusta tirar bombas. Justo el día que lancé mi disco”.

“Tengo un amigo que es chofer profesional al cual yo contrato. Ustedes no me van a ver manejando nunca. Ese video fue hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, así que no tengo nada más que decir”, agregó.

El cantante destacó que se buscó dañar la imagen de su hermano y que aún hay “gente resentida, amargada, que anda buscando siempre, gente envidiosa… Son esos pocos resentidos que van quedando”.