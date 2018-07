¡Pobre! Seguidores le envían fuerzas a Denise Rosenthal

Ya lo dijo el ministro de Salud Emilio Santelices: “Como todos sabemos, este invierno viene duro, los días están fríos y nadie puede quedarse atrás. Tenemos que cuidarnos entre todos”.

Denise Rosenthal también sufrió las consecuencias de esta época del año y la mala calidad del aire en Santiago: “Aquí yo, recordando los momentos cuando estabas sanita 🙄🤧😭🙌🏽🤒 (jiji 😜).. Caí en cama, y hace mucho tiempo no me sentía tan mal!!! 😩mucho bicho no? Como los ha tratado a uds el invierno? 😘”, escribió la cantante en su Instagram.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a enviarle saludos y ánimo para que se mejorara.