Arturo Longton confesó la mentira que decía cuando le preguntaban de dónde saca plata

Este domingo, Betsy Camino, Gonzalo Egas y Arturo Longton fueron los nuevos invitados a La Noche Es Nuestra.

Durante la conversación, Longton sorprendió con algunas confesiones sobre su vida privada, asumiendo que a los 39 años vive con su madre y que aún no encuentra su camino en la vida.

Además, aseguró que hace algún tiempo inventó que se estaba dedicando a jugar póquer para que dejaran de preguntarle a qué se dedica.

“Basta de mentir, yo siempre he jugado re poco póquer, siempre he jugado, pero nunca he vivido, pero metí esa muletilla para que no me molestaran porque no hacía nada”, confesó, sacando risas en los demás presentes en el estudio.

“Siempre ha existido el morbo de ¿qué haces?. Siempre preguntan lo mismo, de repente para zafar decía que juego póquer (…) ‘¿cómo vives?’ y empiezan a ahondar mucho y me da lata”, agregó.

El ex chico reality también reveló que el juego le “trajo más pérdidas que ganancias. Si no hubiera tenido la adicción al juego hubiese capitalizado y podría decir ‘vivo de las rentas y no hago nada’, pero no lo puedo decir, porque me la farrié”.

En ese momento realizó la revelación que más impactó, asegurando que “tengo la suerte que vivo con mi mamá”. “¿Tú crees que me da vergüenza? Me da cero vergüenza, si vivo con mi mamá es por opción propia, tengo mi departamento, pero no me gusta vivir solo”, agregó.

De todas maneras reconoció que se siente mal por no haber encontrado qué hacer en la vida, ya que “me estresa tener todo el tiempo del mundo libre, también es una tortura, necesito sentirme útil, pasa por un tema de realización (…) Mi familia me quiere como soy, no esperan más de mí, pero en mi interior es como charcha, digo ‘cómo todo el mundo hace algo y como yo todavía no logro encontrar"”.

Finalmente, Longton habló sobre la mala relación que tuvo con su padre, quien falleció hace algunos años: “Yo creo que cometí el error de juzgar mucho a mi papá (…) yo me arrepiento, porque pude haber conversado muchas más cosas con él (…) cuando murió fue duro para mí”.