Catalina Palacios reveló cómo la afectó el emblemático juego de la gomita en Mekano

Catalina Palacios se llevó gran parte de los comentarios durante La Divina Comida debido a una actitud bastante antihigiénica. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención.

Cuando los invitados llegaron a su casa, León Murillo le entregó un regalo que consistía en un frasco de gomitas con el rostro de José Miguel Viñuela en la tapa.

En ese momento, Palacios recordó uno de los espacios más emblemáticos de Mekano: el juego de la gomita.

La cantante reveló que “cuando empezaron con los juegos con las gomitas, que no sé qué, no sé cuánto yo no sabía que el animador del programa nunca había jugado a esto”.

Catalina aseguró que por lo mismo pensó “ya, no puedo decir que no. ‘Voy a jugar un día a la gomita’. Y ya. Hicieron estoy causó un impacto que yo me quería morir, no entendía eso”.

Por esto, la ex Mekano se vio tan sobrepasada que llegó a conversar con Alex Hernández, el director del espacio: “Me tragó tanto lo que estaba sucediendo que fui a hablar con Alex. Le dije ‘porfa, yo no quiero volver a hacer esto. Por favor, no me lo hagan hacer más"”.