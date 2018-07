Descubren a Mario Velasco haciendo descarada trampa en Pasapalabra

El ex Yingo “sopló” el nombre de una canción.

El capítulo recién pasado de Pasapalabra se armó un polémica en el set, ya que aseguraron que Mario Velasco había hecho trampa en el juego “La Pista Musical”.

Todo comenzó cuando el equipo de Savka Pollak y Karim Butte tenían que adivinar el nombre de una canción, pero la respuesta fue anulada debido a que el “Anfibio” dijo la respuesta correcta.

El tema era “Palabras de Amor” de Luis Miguel, pero fue Carla Jara quien hizo equipo con Butte y lo acusó. “Voy a defender a mi equipo. Mario le dijo el nombre de la canción e hizo este gesto (el clásico del cantante cuando se toca el pelo), no es justo. Hay 26 millones en juego”.

Julían Elfenbein tuvo que tomar cartas en el asunto y argumentó que “la comisión arbitral explicó que no hay absoluta claridad, así que queda nula esta pista. No hay castigo, pero no vale. Es lo justo”.

Finalmente Karim tuvo que adivinar el nombre de la canción “Bella” de Wolfine, donde entregó rápidamente la respuesta correcta.