Ex psicóloga de Nicolás López: "No me arrepiento de haberlo querido"

En Monterrey, México, hasta donde viajó para dictar un taller de Alkymia para la Autosanación, se encontraba la psicóloga clínica Lita Donoso el sábado 30 de junio. Una llamada de su hijo la alertó. La revista Sábado, de El Mercurio, había publicado un reportaje con testimonios de ocho mujeres que acusaban al cineasta chileno, Nicolás López (35), de supuesto acoso y abuso sexual. La destacada psicóloga clínica, con cuarenta años de trayectoria, autora bestseller y creadora del Método Alkymia, aparecía mencionada en esas páginas.

Según publica hoy La Nación on line, Lita Donoso casi no alcanzó a digerir esta “bomba”, cuando sus redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y también ácidas críticas hacia su persona, porque en el artículo se aseguraba de que ella era su terapeuta. Algunos lectores la cuestionaban porque no lo ayudó a cambiar. La especialista precisa que el deseo de cambiar “siempre viene del paciente”.

Comenzó a recibir también llamadas de diferentes medios de comunicación de Chile que querían conocer detalles de su vínculo con el director de taquilleras cintas como “Qué pena tu vida”, “Sin filtro” o “No estoy loca”. La psicóloga dejó en claro que no podía referirse a las personas que trata o a sus expacientes, con excepción de los contenidos de público conocimiento.

Conoció al cineasta a los siete años, cuando este estudiaba en el British High School y ella era psicóloga del plantel. “Como especialista debía interactuar con todos los niños. Me pareció que era un chico dueño de una extraordinaria creatividad”, remarca Lita Donoso al diario La Nación, único medio con el que accedió a conversar siempre y cuando no se ahondara en su nexo con el realizador en el ámbito de la psicología. La especialista llegó a Santiago a comienzos de la semana pasada y en estos días descansa en su casa de la playa.

En el reportaje, de Andrew Chernin y Rodrigo Fluxá, se recuerda que después de la película “Santos”, López comenzó con ataques de pánico y se trató con Lita Donoso, una psicóloga que había conocido en el colegio. Se señala que ella le ofreció ‘activar su glándula pineal’, lo que supuestamente le traería mayor paz interior y lo ayudaría a conseguir objetivos (…). Un amigo lo acompañó a un par de sesiones. Lo compró completamente: lo convencieron de que él no era niño índigo, sino un niño de cristal.

Al respecto, la creadora del Método Alkymia explica que ella es “psicóloga transpersonal y esta categorización tiene que ver con las grandes habilidades e inteligencia que ostentan algunos niños que han nacido en los últimos años. Yo consideraba que él era un chico muy especial en términos de su genialidad”, sostiene.

CONECCIÓN CON VIDAS PASADAS

En revista Sábado se señala que en “El Método”, uno de sus bestseller, la psicóloga describe su experiencia con el director de mayor éxito comercial en el país, cuando éste la consultó por sus ataques de pánico.

La autora relata en el libro: “En lugar de ofrecerle una terapia convencional, le sugerí la autoterapia. No sólo se curó su ansiedad, sino que aprendió a utilizar esta técnica para atraer hacia sí el camino correcto a la hora de direccionar su camino, ruta que lo ha llevado a convertirse en el cineasta joven más reconocido en Chile y Latinoamérica (…)”.

En el reportaje se pone de relieve también que Nicólas López contó en “El Método” lo que pasó con él en esos momentos y se refirió a su experiencia con las vidas pasadas (que se puede lograr luego de la activación de la pineal). Por dentro sentía que me iba a morir, pero necesitaba aparentar que estaba bien, sino los inversionistas me iban a decir ‘muérase, pero después de la película’, hasta que revisé el tema con Lita. Ella estimó que podríamos buscar el origen de estos síntomas en vidas pasadas y yo dije bueno, ya, por qué no. Hicimos la activación y comenzamos a ir hacia atrás, atrás y más atrás. Llegué a la siguiente situación: estaba en Francia y yo era un psicópata. Una especie de mecenas que financiaba y protegía a muchos estudiantes. Era una especie de megalómano, artista, pero no muy bueno. Lo peor era que abusaba sexualmente de mis alumnas, jugaba mucho con el poder. Organizaba orgías y era como Sodoma y Gomorra, y era persona perversa.

Cuando Lita Donoso comenzaba a dictar sus primeros talleres de activación de la pineal, a comienzos de los años ‘2000, el director de cine se inscribió en uno de sus cursos para ver lo que ocurría con sus ataques de pánico. En esos años la psicóloga había cerrado su consulta clínica, dejó de atender pacientes y se dedicó exclusivamente a sus investigaciones espirituales.

En el libro “Mujeres Mágicas”, del Sello Aguilar, se reseña el momento en que la exitosa psicóloga deja la clínica: “Con mucha pena, y apoyada por Daniel y sus hijos, abandonó su exitosa carrera, la seguridad económica y el reconocimiento profesional. El desgarro era parecido al que se experimenta cuando se deja a un gran amor”.

La creadora de Alkymia admite que efectivamente en el taller al que asistió el realizador, éste se conectó con sus vidas pasadas y apareció el contenido revelado en “El Método”.

“No lo pude ayudar con un tratamiento y le expliqué bien por qué. Nicolás quería someterse a una terapia tradicional y yo no podía atenderlo, porque había cerrado mi consulta. Finalmente tomó otro rumbo y comenzó a ser asistido por otro psicólogo y psiquiatra. Él mismo confiesa en los medios que está tratándose”, apunta la especialista.

Desde el punto de vista de la terapia transpersonal y del método que aplica Lita, ese contenido que apareció en la regresión “debe ser sanado. Es una información que tiene que ser revisada y superada. Estos mensajes deben ser tomados en cuenta por las personas, porque ponen a la vista cuáles son los fantasmas que uno trae (de otras vidas) y que deben sanarse en esta”, precisa la psicóloga.

“NO TENGO QUE DEFENDERME DE NADA”

Muchas de las críticas y comentarios negativos que recibió en redes sociales, luego de la publicación, se referían precisamente -señala- “a que cómo una psicóloga que observa estas anomalías en un paciente no puede ayudarlo a cambiar. Y por ello aclaro que no era su terapeuta. Otra crítica que me hicieron fue acerca de por qué yo había hablado de él y si se lee bien el artículo, el extracto donde se describe lo que pasaba con Nicolás, está sacado de un libro y es escrito en primera persona”, añade.

Cuenta que ha recibido también muchas muestras de respaldo y cariño de diferentes partes del mundo. “No tengo que defenderme de nada porque no he hecho nada”,expresa. No cree haber cometido algún error respecto a la ayuda que le brindó a López. “Las personas que activan la glándula pineal y aplican el Método Alkymia, con los conocimientos necesarios y perseverancia, se sanan. No me arrepiento de haber puesto el ejemplo de este joven cineasta en mi libro, porque en ese momento él no estaba acusado de nada. Tampoco me arrepiento de haberlo querido”, plantea.

Para evitar que algunas mujeres se puedan sentir ofendidas y “heridas” por el testimonio de Nicolás López en “El Método”, del Sello Aguilar, le pidió a la Editorial Penguin Random House que no incluya el testimonio del director (en los futuros ejemplares).

“PROFUNDA COMPASIÓN”

Cuando la psicóloga leyó el reportaje y se enteró de las acusaciones que pesan sobre el director de cine -la Fiscalía Metropolitana Oriente inició investigaciones de oficio para determinar posibles delitos cometidos- sintió una profunda pena, confiesa.

“Me impactó muchísimo. Tengo una posición respecto a estos temas muy lejana al juicio y a la crítica. Sé lo grave que es criticar y enjuiciar a otro ser humano, se trata de un crimen energético. Lo que me surgió en ese momento, tras leer el artículo, fue una profunda compasión”, remarca.

Está convencida de que nada es casualidad y que “las situaciones que nos ocurren no son inútiles. Todo lo que nos sucede debe servir para que evolucionemos y crezcamos. Todos podemos sacar algo provechoso de los hechos que nos acaecen y espero que Nicolás pueda rescatar algo positivo de esto que él mismo ha creado”.

La psicóloga advierte que a Nicolás López “hay que mandarle mucha luz. A mis seguidores y en mis cursos siempre pongo el acento en lo nefasto que es poner más energía oscura sobre lo que ya es oscuro. No podemos olvidar que todo es energía que circula. En estos momentos esta energía es de baja frecuencia”.

Lita Donoso rescata la valentía de las mujeres que se atrevieron a denunciar y de todo lo que rodea al #Me Too. “Vivimos en un momento en que están saliendo a la luz todas los aspectos más nefastos del ser humano. Valoro que las mujeres denuncien. A ellas yo las ayudo a recuperar su autoestima, pero desde el amor”, manifiesta