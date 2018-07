Francisco Vidal "patalea" en Estado Nacional y encara a Andrea Arístegui

El ex ministro reclamó porque no le preguntaban su opinión.

Estado Nacional es un de lo programas de política más intensos que hay en la programación de la televisión chilena y uno de los panelistas más destacados es Francisco Vidal.

El ex vocero de Gobierno lleva varios años comentando diferentes hechos, pero en la última edición del programa tuvo un minuto de furia, ya que consideraba que no lo estaban tomando en cuenta.

Vidal tomó la palabra y anunció que iba hacer un reclamo en contra de la conductora, Andrea Arístigui. “No me has dado la palabra en una hora 18 minutos, porque estoy descontando Tailandia, es una falta de respeto. Y si no eres tú es el compadre que te hace en el oído. Con él quiero hablar después”.

La periodista no se quedó callada y le respondió duramente diciéndole que “¿Qué puedo hacer cuando usted está mirando el techo?”.

Finalmente el ex ministro volvió a tomar la palabra, pero esta vez pidió disculpas por lo ocurrido a Arístegui y a los televidentes.