Karol Lucero reveló la verdad sobre su cercanía con Yadranka Tomic

Hace algunas semanas comenzaron a surgir rumores sobre un supuesto romance entre Karol Lucero y la modelo Yadranka Tomic, quien trabaja desde hace un año en Mucho Gusto.

Si bien no han querido referirse al tema, los comentarios aumentaron luego de que el locutor radial publicara una foto con la joven alentando a la selección croata en uno de los partidos del Mundial de Rusia 2018, lo que se volvió a repetir el sábado cuando el país europeo logró su pase a la semifinal.

Una publicación compartida por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Karol Jesús Lucero V. (@karol_lucerov) el 7 de Jul de 2018 a las 9:21 PDT

Por eso, sus compañeros de Mucho Gusto le preguntaron esta mañana cuál es la verdad de su relación. “¿Estás pololeando?” y “¿La reconoces en Instagram y acá no?” fueron parte de los comentarios que incomodaron a Karol, quien aseguró que no está pololeando y que no hay nada que reconocer.

Además, aseguró que el fin de semana vio el partido “con toda la comunidad croata”, incluyendo a personas como Andrónico Luksic y Tonka Tomicic, lo que sacó risas en el panel.

Finalmente, reveló que esta reunión con Yadranka se dio porque él tiene un vínculo especial con ese país, ya que su abuela materna tiene ascendencia croata, siendo su apellido Ivankovic.