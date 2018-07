Edmundo Varas deja la grande al enrostrar sus "logros" televisivos

El ex chico reality asegura que siempre deja una marca en la programas de TV.

Edmundo Varas se hizo conocido por ser el ganador de “Amor Ciego” y por quedarse con el corazón de la modelo Cari Bastías.

Luego, Varas tuvo un sin fin de apariciones en televisión, donde destacan sus escándalos faranduleros con mujeres y peleas en locales nocturnos.

Actualmente el ex chico reality no es tomado en cuenta por los programas, pero él no se rinde y en las redes sociales se hizo propaganda a sí mismo.

“Todos saben de mi existencia y de mis logros televisivos, no soy alguien que no haya dejado marca en cada programa que participe en la televisión. Hoy no tengo espacio para demostrar mi talento y más. Vendrán tiempos mejores de la mano de Dios. Siempre hay quien valora y no olvida”, comentó Varas en Twitter.

Todos saben d mi existencia y d mi logros televisivos, no soy alguien q no haya dejado marca en cada programa que participe en la televisión. Hoy no tengo espacio para demostrar mi talento y mas. Vendrán tiempos mejores de la mano de Dios. Siempre hay quien valora y no olvida. pic.twitter.com/YEb4m36Bz2 — Edmundo Varas A (@one_varas) 9 de julio de 2018

Sin embargo, el resto de los usuarios lo criticaron duramente y el ex chico reality no se quedó callado y le respondió a algunos.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Las únicas “marcas” que recuerdo han sido los berrinches y el tono de voz. Si ha habido algo más, agradezco me cuenten. — Annabel (@AnnabelRaven) 9 de julio de 2018

Que bien que estas estudiando, siempre es bueno mejorar, pero viejo, con los numeritos haz dado difícilmente puedas quitar el letrero de “WEON” que tienes marcado en la frente. — Sarpao (@EnteroSarpao) 9 de julio de 2018

cuales son tus logros televisivos ? — Felipe Correa (@dioneh2) 9 de julio de 2018

Cumpita, con todo respeto, se de todas las salidas de en tv, y créeme que después de amor ciego, las oportunidades que te han dado en realytis, tú mismo las has desperdiciado, por tu carácter y malas decisiones, ya la gente no le compra, saludos con todo respeto —  francisco cortes (@djjfrankoo) 9 de julio de 2018