"El hijo de la Soa Ledy": Participante de Pasapalabra es la nueva sensación del programa

Los televidentes también destacaron su desempeño en el “Rosco”.

Ledy Ossandón fue una de las participantes de Pasapalabra que se ganó el cariño del público debido a su simpatía y sus respuestas correctas en el programa de concursos.

Pese a que fue eliminada hace varios programas atrás, la profesora sigue siendo recordada, pero en el programa del lunes recién pasado, un nuevo concursante promete dejarla en el olvido.

Se trata de Felipe Morales, también es profesor y busca quedarse con el millonario premio para cumplir su sueño de poder viajar a Europa.

El joven de 29 años se ganó el cariño del público por su buen desempeño en el “Rosco”, donde sorprendió con la “metralleta” que hizo popular “Soa Ledy”.

En las redes sociales aseguran que Felipe también tiene un gran parecido físico a la ex participante de Pasapalabra.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Soa Ledy no engañas a nadie…. #pasapalabrachv pic.twitter.com/mojIJdQwYX

— Kiaem Hernández C. (@Kiaemotors) 10 de julio de 2018

#PasapalabraCHV me gusta J.F es seco.! 👏😍 Huele a que se lleva el rosco. El hijo de la soa ledy cómo que no le da.! No sacó los genes de la soa jajajajaja 😂 @PasapalabraCHV

— LaPoly (@DeLaLuna81) 10 de julio de 2018