Steffi Méndez sorprende a sus fans con sensual desnudo

La hija del cantante aseguró que no fue fácil subir las fotos.

Steffi Méndez está estudiando para ser un actriz profesional, dotes artísticos que seguramente heredó de su padre, DJ Méndez.

En sus redes sociales tiene más de 852 mil seguidores en su cuenta de Instagram, que están pendientes de las diferentes publicaciones de la hija del cantante.

En una de las últimas imágenes, Steffi mostró toda su sensualidad al posar desnuda. Pero eso no fue todo, ya que también entregó un mensaje sobre el amor propio.

“Tengo que reconocer que no fue fácil subir estas fotos, no les daré el típico testamento de estar contentos con sus cuerpos, me imagino que la mayoría sabe que es importante quererse y aceptar sobretodo cuando son más voces las que les dicen amarse esto es evidente. Yo me quiero tal cual como soy”, manifestó.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: