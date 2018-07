Vasco Moulian retó a todos en el estudio de Rojo por su molesta actitud

Después de terminar el proceso de repechaje, en Rojo comenzaron a vivir el ingreso de nuevos participantes, quienes buscan llenar los dos cupos para bailarines y dos para cantantes.

Por eso, mientras los miembros del clan disfrutan de una semana sin tener que preocuparse de la competencia, los nuevos aspirantes han demostrado su talento al jurado.

En medio de la evaluación de los jueces, Vasco Moulian, quien se integró al programa la semana pasada, se tomó un momento para retar a los miembros del Clan Rojo.

“Me gustaría tomarme una licencia. Uno ya los empieza a estimar, nos vemos en los camarines, y nos aconsejamos. ¿Cuántas veces les tiene que decir el productor que se sienten después de la pausa”, comenzó diciendo.

En ese momento, los concursantes le pusieron atención, mientras el actor continuó: “¿Están de acuerdo conmigo? Una vez están bien. Ser productor es una tarea difícil, no los tiene que llamar cinco veces para que se sienten. Orden acá, es por respeto”.

Sin embargo, esto no fue lo único, ya que minutos después, Moulian tuvo duras palabras para el público presente en el estudio: “Perdonen que me salga de libreto, ¿ustedes creen que están en el estadio? Yo les pido por favor que, en buena onda, nosotros estamos haciendo una pega…”, lanzó, para ser interrumpido por as pifias. “Gracias, entienden poco”, volvió a decir.

Las intervenciones del más reciente miembro del jurado no causó gracia en las redes sociales, quienes los criticaron por su “falta de respeto”.

Que mala leche Vasco! Genera un pésimo ambiente! Se supone que es un programa familiar de entretenimiento! #RojoNuevasAmenazas — Roo (@OkRevolucion007) 11 de julio de 2018

Mal ahí vasco, el público merece respeto.. nosotros les damos que comer a ustedes, ayia jajaja #RojoNuevasAmenazas — Benja 🐵 (@SoyElBenjamin) 11 de julio de 2018

#RojoNuevasAmenazas El público te da para comer vasco moulian, así que más respeto hacia ellos. — Héctor Carilao Muñoz (@Hector_Carilao) 11 de julio de 2018

Si Vasco hace eso al publico en el estudio, se lo hace tbn al de las casas. Que onda su falta de respeto!!#RojoNuevasAmenazas — Marco (@mavaroj1) 11 de julio de 2018

#RojoNuevasAmenazas El Vasco retando al público jajaja notable. El se enoja con esto no entiende nada — Javier González (@JavierG02906298) 11 de julio de 2018

#RojoNuevasAmenazas LO QUE HIZO EL VASCO ESTÁ SUPER MAL. RETAR A TODO EL MUNDO. pero lo más lamentable es que el Conductor del programa NO HIZO NADA. El tipo debería haber hablado y decirle algo NO HIZO NADA. Este programa deja harto que desear @Rojo_TVN 😑😐 — Sndri MoS (@SandritaMabel2) 11 de julio de 2018

#RojoNuevasAmenazas Vasco no puede ser más insoportable. Ahora no quiere que el público no se exprese? Por favor!! Además todo el rato haciéndole la pata al programa y estamos claros que el no busca talentos si no productos comerciales, es taan chanta #RojoTVN — 🌻B Á R B A R A🌻 (@BabiBetancourt_) 11 de julio de 2018