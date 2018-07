Confesión de Mario a Nadia dejó la grande entre los fanáticos de Verdades Ocultas

Las cosas se comenzaron a complicar para Nadia en Verdades Ocultas luego de descubrir que está embarazada.

Si bien estaba feliz porque tener un hijo es su sueño, cuando le contó a Mario la noticia, él se molestó, preguntándole “¿quién es el papá de la guagua? Porque yo no soy”.

¡Mario está dudando de Nadia! Dice que no es el padre del bebé que espera. #VerdadesOcultas pic.twitter.com/xUNmbj6xms — Mega (@Mega) 11 de julio de 2018

Por esto, los fanáticos de la teleserie comenzaron a sospechar que Mario se había realizado una vasectomía, por lo que el hijo de Nadia sería de Nicolás.

Por eso, este miércoles su teoría fue confirmada, ya que luego de una larga pelea, Mario le reveló a Nadia que él no podía ser el padre de ese niño: “¿Sabes por qué? Porque yo me hice la vasectomía, me operé, soy estéril”.

La revelación causó el fin de la relación de ambos personajes, y dejó la grande en las redes sociales.

#VerdadesOcultas Mario se hizo la vasectomía tal como lo predijeron los amigos @ twitteros !! — KarlosMaxricio (@karlosmaxricio) 11 de julio de 2018

Confirmado el Mario se hiso la vasectomía 😮😮😮#VerdadesOcultas — Patricia Zuñiga (@patrici19890512) 11 de julio de 2018

Era obvio que Mario se había hecho la vasectomía 😂 #VerdadesOcultas — Clau (@clautc27) 11 de julio de 2018

#VerdadesOcultas MARIO SE HIZO LA VASECTOMIA EL NO PUEDE TENER MAS HIJOS. NADIA ESTA EMBARAZADA DEL LASCONI 👌 — Loreto Maulen B. (@LoretitoMB) 11 de julio de 2018