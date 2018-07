Jean Philippe Cretton pasó la vergüenza de su vida por culpa de sus genitales

El animador fue usado como un ejemplo para estudiantes de medicina.

Los animadores de La Noche es Nuestra han hecho diferentes confesiones que van surgiendo por la confianza que siente entre ellos y con los invitados.

Jean Philippe Cretton se sintió tan relajado que contó una historia personal que fue catalogada como la “más humillante de su vida”.

Todo comenzó cuando el animador comenzó a sentir dolores en sus testículos por lo que tuvo que ir al médico para saber qué tenía.

“Yo fui igual nervioso (…) entré a la consulta, me echaron un gel y me hicieron un examen (una ecografía). El doctor me dice ‘aquí hay efectivamente un porotito, pero no creo que haya problema, no es de mayor problema"”, contó el animador.

Pero lo más vergonzoso ocurrió después, cuando el médico llamó a un grupo de estudiantes de medicina para que viera su caso. “El doctor decía ‘acá tenemos un típico caso’ y empieza a ocuparme como un ratón de laboratorio con estas jóvenes”.