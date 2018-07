Las críticas a Monserrat Álvarez por su "falta de empatía" en Hola y Adiós

Este martes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de la segunda temporada de Hola y Adiós, programa donde Monserrat Álvarez muestra las distintas historias que se viven en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Si bien la periodista suele recibir comentarios positivos a través de las redes sociales por su carisma y personalidad, en esta ocasión hubo uno de los casos que causó críticas a su reacción.

Álvarez se acercó a un matrimonio venezolano, que se estaba despidiendo debido a que la joven debía regresar a su país luego de que su padre falleciera de un infarto.

La conductora le preguntó hace cuánto que vivía en Chile, a lo que ella respondió que solo llevaba dos meses, sin poder contener las lágrimas: “Es algo que no te lo imaginas, una noticia así y tan de repente, la verdad es que no tengo palabras”.

Monserrat se mantuvo distante y respetuosa, pero a algunos de los televidentes no le gustó su actitud, asegurando que le faltó empatía.

Te faltó el abracito de consuelo @alvarez_monse … 😔 Esos nanai en momentos así, nos ayudan a no desarmarnos… aunq no lo creas , nos ayudan a sostenernos en pie #holayadiós

Debido a esto, la periodista se refirió al tema en su cuenta de Twitter, asegurando que “solo quiero decirles que el límite entre la empatía y el respeto a la intimidad es frágil. Siempre he luchado por hacer televisión no sensacionalista, respetuosa… y a la vez, ponerme en zapatos del otro”.

— Monserrat Álvarez (@alvarez_monse) 11 de julio de 2018