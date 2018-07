Los detalles de las lujosas vacaciones de Arturo Vidal y Mario Velasco en Colombia

El ex Yingo solo tenía que llevar su bolso y las ganas de pasarlo bien.

Hace algunos días se pudo ver en las redes sociales que Arturo Vidal estaba disfrutando de sus vacaciones en Colombia, junto a un grupo de amigos, donde estaba Mario Velasco.

El “Anfibio” y el “Rey” estuvieron recorriendo las islas privadas que están cerca a la localidad de Cartagena de Indias. “La invitación fue all inclusive, lo único que me dijo que preparara fue el bolso y que me preocupara de pasarlo bien”, comentó Velasco en Las Últimas Noticias.

El animador tuvo que acomodar su calendario para no tener problemas con su trabajo, arregló sus cosas y partió. “Él se rajó con todo, fue como ganarse la lotería”.

El crack de la Selección chilena supo del lugar gracias a su amigo y compañero en el Bayern Munich, James Rodríguez, lugar que fue tildado por Velasco como “paradisíaco y espectacular”.

“Lo bueno es que llegabas y de verdad no tenías que hacer nada. Tienes un señor que te saca a dar vueltas en bote para conocer otras islas. Hay otro señor que hace el aseo. Hay otro señor que te cocina todos los días cosas increíbles para come”, agregó.

Velasco aseguró que Vidal lo había invitado a otros viajes, pero nunca había podido ir, por lo que ahora su pudo disfrutar de los asados y diferentes deportes acuáticos.

