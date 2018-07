Neilas Katinas dejó la grande al pedirle a bailarina de Rojo que use menos ropa

El jurado justificó sus palabras diciendo que quería ver sus movimientos de cuerpo.

Hace algunos días Neilas Katinas estuvo metido en una polémica por criticar duramente duramente a los gemelos de Rojo, y ahora protagoniza otro hecho que armó debate en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Nicole Meza presentó su baile de Hip hop y cuando llegó la hora de que el jurada diera su veredicto, Katinas hizo una particular petición.

“A mí me gustaría verte un poquito más desnuda (…) yo sé que es estilo Hip hop, pero tú estás presentándote como una bailarina y seguro no sólo bailarina de Hip hop, entonces nos gustaría ver tus movimientos de cuerpo, todo mejor”, apuntó el jurado.

Luego justificó sus palabras diciendo que “Entre el pelo y la chaqueta XXXL se perdió mucho movimiento, pero de verdad deberías mostrar mejor y no taparte, para la próxima por favor muestra todo lo que tienes”.

A los televidentes no les cayó bien el comentario y de inmediato se manifestaron diciendo que fue una falta de respeto.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Neilas quería ver más piel? Le incomoda que no una bailarina baile algo que no sea”sexy”? a un hombre no le habría dicho eso, estoy segura. #RojoNuevasAmenazas #rojoTVN

— cuartocrecientte (@Javi_Latorre1) 11 de julio de 2018