Juan Antonio Neme reveló sus secretos amorosos en "Más vale tarde"

No se arrepiente de las locuras que ha hecho por amor.

Juan Antonio Neme no ha tenido problemas en hablar sobre su vida privada y esta vez lo hizo en “Más vale tarde”, donde contó algunos problemas amorosos.

“He tenido muy malas experiencias… largas y malas, que son aún peores porque cuando las cosas malas duran poco uno dice ‘ya bueno, fueron 6 meses’, pero cuando duran años y son pésimas uno dice ‘pucha que perdí el tiempo’ porque son años que nadie te los devuelve”, reflexionó el periodista.

Luego el conductor de “Ahora Noticias”, aseguró que “no tiene que ver necesariamente con que si estoy acompañado a solo, pero estoy como mucho más calma. Siento que no todo depende de mí y que lo que depende de mí lo hago. Si una relación no funciona uno debe aceptarlo y no practicar esos apegos infantiles, no pasar cuentas al otro por cosas que uno arrastra de relaciones anteriores o de tu pasado”.

Pero no todo es tristeza, ya que también confesó algunas de las locuras que ha hecho por amor asegurando que no se arrepiente por el dinero gastado ni de la gente que ha conocido. “No he hecho sin pensarlo, porque si me pongo a pensarlo no lo hago. No sé si por amor necesariamente o por esa ilusión adolescente que aún lo tiene.