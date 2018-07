Maitén Montenegro rescató a Luis Jara del momento más crítico de su vida

El cantante había perdido todas sus esperanzas.

Luis Jara fue el invitado estrella que tuvo el último capítulo de “Rojo, el color del talento”, donde cantó también fue homenajeado por los cantantes.

Pero también hubo tiempo para hablar sobre algunos aspectos de la vida privada del actual animador del Mucho Gusto. Uno de esos momentos fue cuando estaba recién casado y quedó “en bancarrota”.

El relato tenía algo especial, ya que Maitén Montenegro, jurada del programa, jugó un papel clave. “Ella me alojó en su casa, yo no tenía nada. Había perdido todo, se murió mi padre. Había perdido la esperanza, y cuando se pierde, es algo muy triste. Y me llegó la oportunidad, me llamó un gerente de CHV”.

“Cuando firmé el contrato, pensé que estaba enterrando al cantante, que le estaba diciendo adiós a mi sueño. Volví a mi casa y le dije a mi esposa ‘las deudas no están comiendo, así que chao al cantante’, tenía que aceptar eso”, manifestó Jara.

Finalmente destacó que nunca espero que le llegara la oportunidad de trabajar en televisión, pero gracias a todo lo que ha pasado, ahora la recuerda con “mucho cariño”.